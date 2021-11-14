Минск, , 18:46 — REGNUM Белорусский Красный Крест установил на границе с Польшей отапливаемые палатки, чтобы обеспечивать теплом и едой детей и женщин, включая беременных. Об этом сообщил генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Красный крест ИА REGNUM

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По его словам, на границе сосредоточено большое число мигрантов, которые находятся в неприспособленных для проживания условиях.

«Поэтому белорусский Красный Крест является провайдером между общественными объединениями, организациями, учреждениями, просто обычными людьми, которые оказывают гуманитарную помощь людям, находящимся здесь», — сказал он.

Шевцов добавил, что организация установила отапливаемые палатки, чтобы обеспечивать теплом и едой детей и женщин. Также семьям выдается небольшой продуктовый набор, «чтобы у них оставались какие-то продукты питания», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели на белорусско-польской границе со стороны Белоруссии сформировались стихийные лагери мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. 13 ноября пограничники Польши зафиксировали несколько сотен попыток прорыва границы.