Тегеран, , 18:44 — REGNUM На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 14 ноября сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение Zeml.info

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 59 км к северо-западу от города Бендер-Аббас.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября геологическая служба США (USGS) сообщила, что сейсмологами в центральной части Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6.