Новосибирск, , 18:42 — REGNUM В Сибири было более чем в два раза увеличено количество площадок для проведения Географического диктанта в общевойсковом объединении — по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«В мероприятии, которое прошло на 36 площадках приняли участие военнослужащие, гражданский персонал, а также члены их семей. Географический диктант состоял из 40 вопросов закрытого типа — с вариантами ответов. Всем участникам акции была предоставлена возможность получить независимую оценку своих знаний в области географии», — уточнили в ЦВО.

Отмечается, что мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемических требований по нераспространению коронавирусной инфекции.