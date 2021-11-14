Бреды, Челябинская область, 14 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Челябинской области на реке Сынтансы около поселка Бреды погибли два восьмилетних мальчика. Об этом сообщает областное управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Сейчас по факту гибели детей организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 14 ноября. Свидетелем происшествия стал рыбак.