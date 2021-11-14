СКР уточнил возраст детей, утонувших в Челябинской области
Бреды, Челябинская область, 14 ноября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Челябинской области на реке Сынтансы около поселка Бреды погибли два восьмилетних мальчика. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Сейчас по факту гибели детей организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 14 ноября. Свидетелем происшествия стал рыбак.