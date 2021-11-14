Москва, , 18:28 — REGNUM ***

С. А. Щепихин. Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом. М.: Содружество «Посев», 2021

С. А. Щепихин. Уральское казачье войско в борьбе с коммунизмом. М.: Содружество «Посев», 2021.

Казалось бы, за последние три с половиной десятилетия мемуары и дневники участников Гражданской войны изданы достаточно полно. Читатель может сам выбирать, руководствуясь своими вкусами и взглядами, ближе ли ему точки зрения Семена Буденного и Льва Троцкого, или же противостоящих им Антона Деникина и Петра Краснова. А может быть он предпочтет Нестора Махно или же Петра Скоропадского…

Тем не менее, корпус воспоминаний (правда, в основном белогвардейцев) продолжает пополняться новыми, ранее не издававшимися сочинениями. И пускай авторы не являются фигурами первого ряда, их оценки или дополнения событий, а зачастую и полемика с уже известными фактами позволяют лучше понять завершившуюся сто лет назад смуту.

Одну из таких книг написал Сергей Арефьевич Щепихин (1880−1948). К началу Гражданской войны мемуарист был уже заслуженным ветераном: участвовал в русско-японской и первой мировой войнах, дослужился до полковника, неоднократно награждался, в том числе орденами св. Владимира 4-й степени и св. Анны 4-й степени, которые давали за личную храбрость. При этом было бы ошибкой видеть в уральском казаке лишь лихого рубаку. Сергей Арефьевич с успехом закончил престижнейшую Николаевскую академию Генерального штаба, а в эмиграции оставил после себя целый ряд, увы, в большинстве своем неопубликованных, воспоминаний, которые ныне возвращаются к читателям.

В свою третью войну он последовательно занимал должности начальник штаба сначала Уральской армии, а затем Уральского казачьего войска. Позднее служил в Народной армии Комуча начальником полевого штаба Поволжского фронта и начальником штаба Самарской группы войск; стал генерал-майором. При Колчаке, будучи начальником штаба Западной армии, принял участие в разработке успешного наступления на Уфу и Волгу. В дальнейшем прошел тяжелый Сибирский ледяной поход. С поражением белых в Сибири генерал не смирился. Он сумел перебраться к Врангелю, но прибыл в Константинополь в день начала эвакуации Русской армии из Крыма. В эмиграции проживал в Праге.

Публикуемые мемуары Щепихина охватывают период от начала революции по первую половину 1919 г. Также, в качестве дополнения, генерал приводит фрагмент своего дневника за январь — апрель 1918 г. В книге автор не высоко оценивал демократические органы власти, возникшие после февраля 1917 и зачастую мешавшие борьбе с красными. Так, например, одна из атак казаков была разрешена

«под шумок, когда Круг и правительство занялись «важным» вопросом об увеличении суточных господам депутатам, вопросом, конечно, прошедшим единогласно».

Впрочем, Сергей Арефьевич не был в восторге и от многих военачальников. Досталось от генерал-майора атаману Уральского казачьего войска Владимиру Толстову. По мнению Щепихина, он

«только получает всякий раз займы и от адмирала Колчака, и от Деникина, но ни на шаг не продвигается к главной цели — Саратову (…) Когда грянул гром в Заволжье, когда армии Колчака покатились назад, а Толстов стал одинок — трагедия стала во весь свой рост и призрак перехода по морю, яко посуху уже многими стал рисоваться достаточно отчетливо. К сожалению, жезла Ааронова в руках атамана в нужный момент не оказалось: ни подготовленного пути, ни флотилии, ни транспортов, ни складов (…) ничего не только не было налицо, но об этом никогда, никто не удосужился и подумать».

Впрочем, жезла Аарона не оказалось и у самого Щепихина, когда тот отправился в Сибирский ледяной поход. Может быть, не так уж и плох был атаман, как его нарисовал генерал-мемуарист?