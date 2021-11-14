Новосибирск, , 18:26 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка в связи с пожаром в жилом доме, в котором погибли двое жителей деревни Антоново. Об этом сообщила прокуратура региона.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

«Прокурор области Яков Хорошев поручил прокурору с выездом оценить работу сотрудников отдела ГУ МЧС России по своевременности выезда для тушения пожара, проверить законность наличия (отсутствия) противопожарных датчиков и деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по обеспечению правил пожарной безопасности на территории муниципального образования, где произошло происшествие», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.