Новосибирск, 14 ноября 2021, 18:26 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка в связи с пожаром в жилом доме, в котором погибли двое жителей деревни Антоново. Об этом сообщила прокуратура региона.
«Прокурор области Яков Хорошев поручил прокурору с выездом оценить работу сотрудников отдела ГУ МЧС России по своевременности выезда для тушения пожара, проверить законность наличия (отсутствия) противопожарных датчиков и деятельности органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по обеспечению правил пожарной безопасности на территории муниципального образования, где произошло происшествие», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.