Берлин, , 18:25 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, отмечаемый в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия, напомнил о нападении немецкого вермахта на СССР в 1941 году и призвал немцев «не стесняться» воспоминаний по этой теме. Об этом сообщается на сайте бундестага.

Франк-Вальтер Штайнмайер Estonian Foreign Ministry

По его словам, воспоминания немцев представляют собой сведения о войне в Восточной и Юго-Восточной Европе. Он отметил, что немцы не помнят «белорусскую деревню Хатынь, которую сравняли с землей весной 1943 года, или небольшой городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого всё еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года».

Штайнмайер добавил, что опыт двух войн, вина и стыд формируют отношения между обществом страны и ее военными.

«Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоев общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германии на церемонии открытия выставки в Берлине «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» заявил, что война нацистской Германии против СССР была варварством.

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