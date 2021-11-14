Вашингтон, 14 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Компания Apple получила $15,6 млн дохода за две секунды. Об этом 14 ноября пишет портал SRSLY, ссылаясь на издание CNBC.

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По подсчётам CNBC, рекордную сумму Apple заработала 11 ноября на продаже, в основном, моделей iPhone. Наибольшую выручку компании принесли китайские онлайн-магазины JD.com и Alibaba.

Ранее американские сотрудники Apple отсудили у компании около $30 млн. Иск против техногиганта подали от имени 14 683 человек, которые утверждали, что фирма не оплачивала им время, потраченное на осмотры их сумок.