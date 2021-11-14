Луганск, 14 ноября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка городского типа (пгт) Южная Ломоватка в пригороде Брянки получил повреждения газопровод. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 14 ноября пресс-служба государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

»Вследствие обстрела территории пгт Ломоватка со стороны Украины был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, сотрудники предприятия временно отключили от системы газоснабжения около десятка абонентов в целях обеспечения безопасности потребителей.

Как передавало ИА REGNUM, 14 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что по району села Таврическое на юге ДНР выпустили две противотанковые управляемые ракеты украинские военные.