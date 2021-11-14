Новосибирск, , 18:12 — REGNUM В новосибирский суд поступили ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум полицейским патрульно-постовой службы Халиду Ш. и Кириллу С., обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в, г» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство»). Об этом сообщил Заельцовский районный суд города.

Осуждён за вымогательство Prokuror-kaluga.ru

Уточняется, что полицейские обвиняются в вымогательстве у потерпевшего группой лиц по предварительному сговору денежных средств, в крупном размере.

По результатам рассмотрения ходатайств следователя, судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 13 суток, то есть до 24 декабря 2021 года. Постановление суда не вступило в законную силу.