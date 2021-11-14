Киев, , 18:08 — REGNUM Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии может «пойти в наступление» на Украину, считает внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Алексей Арестович. Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Alexey.arestovich/Facebook

«Впервые с 2014 года уровень военной опасности — политической, гибридной — похож на уровень конца 2013 — начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

Вместе с тем, добавил он, есть две хорошие новости в этой ситуации: глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба вернулись из США, где заключили Хартию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

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Кроме того, сказал Арестович, Киев взаимодействует в региональном масштабе — то есть украинское руководство очень тесно взаимодействует с руководством Польши и стран Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящей в состав вооружённых сил Украины, в социальной сети Facebook сообщила, что лица, которые попытаются незаконно пересечь границу Украины со стороны Белоруссии, будут уничтожены силами 61-й ОПЕБр.

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