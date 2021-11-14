Сургут, Югра, , 18:08 — REGNUM В Югре заключённый подозревается в применении насилия к сотруднику следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 15 октября 2021 года 27-летний житель Сургута, который содержится под стражей по обвинению в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности, укусил за предплечье сотрудника УФСИН в момент изъятия предмета, запрещённого внутренним распорядком следственного изолятора.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей»).