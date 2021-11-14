Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Американская исполнительница Тейлор Свифт установила два новых рекорда на стриминговой платформе Spotify. Об этом сообщается 14 ноября на официальной Twitter-странице сервиса.

Тейлор Свифт Jana Zills

https://twitter.com/Spotify/status/1459627501865472000

Альбом артистки под названием RED (Taylor's Version) стал самой прослушиваемой пластинкой за первые сутки среди женщин, а также за всю историю сервиса. Его послушали более 90,5 млн раз.

ИА REGNUM напоминает, что премьера альбома RED (Taylor's Version) состоялась 12 ноября 2021 года. Пластинка является перезаписанной версией оригинального альбома RED, прав на который Тейлор Свифт лишилась в 2019 году.

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