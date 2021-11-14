Вашингтон, 14 ноября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт установила два новых рекорда на стриминговой платформе Spotify. Об этом сообщается 14 ноября на официальной Twitter-странице сервиса.

Jana Zills Тейлор Свифт

https://twitter.com/Spotify/status/1459627501865472000

Альбом артистки под названием RED (Taylor's Version) стал самой прослушиваемой пластинкой за первые сутки среди женщин, а также за всю историю сервиса. Его послушали более 90,5 млн раз.

ИА REGNUM напоминает, что премьера альбома RED (Taylor's Version) состоялась 12 ноября 2021 года. Пластинка является перезаписанной версией оригинального альбома RED, прав на который Тейлор Свифт лишилась в 2019 году.