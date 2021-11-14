Донецк, , 17:56 — REGNUM По району села Таврическое на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) выпустили две противотанковые управляемые ракеты украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 14 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

По последним данным, украинские силовики вели обстрел со стороны населенного пункта Чермалык, подконтрольного Украине.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что село Николаевка в Донбассе обстреляли из минометов представители вооруженных сил Украины (ВСУ).