Новосибирск, 14 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 14 ноября, скончался актер Владимир Казанцев. Об этом сообщается на странице «Дома Актера» в соцсети «ВКонтакте».

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

"Скорбим… Сегодня на 54-м году жизни от тяжелой пневмонии скончался замечательный новосибирский актер Владимир Казанцев, член Союза театральных деятелей РФ, артист Новосибирского молодежного «Первого театра» и любимец зрителей творческого объединения «Дома Актера», где блистал в комедийном репертуаре», — говорится в сообщении.

Информацию о прощании обещают опубликовать позже.