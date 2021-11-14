Волосово, Ленинградская область, 14 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Сбежавший из Волосовской межрайонной больницы Ленинградской области заключённый был осужден за изнасилование и насильственные действия по отношению к несовершеннолетней. Об этом 14 ноября ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

ИА REGNUM Сбежавший осужденный Расул Якуббоевич Ходжамуратов.

Ранее стало известно, что 36-летний Расул Якуббоевич Ходжамуратов совершил побег из Волосовской межрайонной больницы. Накануне он пожаловался начальству колонии-поселения, где отбывал наказание, на плохое самочувствие, и был госпитализирован.

Как стало известно ИА REGNUM, Ходжамуратов в 2013 году был приговорен Ленинградским областным судом, с учетом изменений, внесенных в приговор апелляционным определением Верховного суда РФ весной 2021 года, к десяти годам колонии строгого режима за изнасилование и насильственные действия сексуального характера по отношению к ребенку. Суд также учел срок содержания под стражей в течение года в СИЗО.

В 2019 году решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми он был переведен в колонию-поселение Зимитицы.