14 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 20:09 — REGNUM На городском пляже в Балаклаве состоялось открытие сезона зимнего плавания. В мероприятии приняли участие местные клубы «моржей».

Участница заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заплыв Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Виды Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пловцы соревновались в скоростных заплывах на 25, 50 и 200 метров, после чего состоялся традиционный массовый заплыв. Безопасность в море обеспечивали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю, а на суше дежурила бригада медиков.

Участник заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM

После заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM Участники согревались горячим чаем Александр Полегенько © ИА REGNUM

После заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кабинка для переодевания Александр Полегенько © ИА REGNUM

После заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM

На набережной Балаклавы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Соревнование на время и дистанцию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятие завершилось подведением итогов заплывов и награждением победителей.

Массовый заплыв «моржей» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Массовый заплыв «моржей» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Массовый заплыв «моржей» Александр Полегенько © ИА REGNUM Массовый заплыв «моржей» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Массовый заплыв «моржей» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Завершение заплыва Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, температура воды в Чёрном море, в районе Севастополе, сегодня составляла около 15 °C. Для неподготовленного человека вода такой температуры считается достаточно холодной. Погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время.