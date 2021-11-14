Александр Полегенько,
14 ноября 2021, 20:09 — REGNUM На городском пляже в Балаклаве состоялось открытие сезона зимнего плавания. В мероприятии приняли участие местные клубы «моржей».
Участница заплыва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заплыв
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Виды Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пловцы соревновались в скоростных заплывах на 25, 50 и 200 метров, после чего состоялся традиционный массовый заплыв. Безопасность в море обеспечивали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю, а на суше дежурила бригада медиков.
Участник заплыва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После заплыва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участники согревались горячим чаем
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После заплыва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кабинка для переодевания
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После заплыва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На набережной Балаклавы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Соревнование на время и дистанцию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мероприятие завершилось подведением итогов заплывов и награждением победителей.
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Массовый заплыв «моржей»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Завершение заплыва
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отметим, температура воды в Чёрном море, в районе Севастополе, сегодня составляла около 15 °C. Для неподготовленного человека вода такой температуры считается достаточно холодной. Погружение в такую воду возможно только на непродолжительное время.