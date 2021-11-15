Ульяновск, 15 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Ульяновске разработают плана модернизации улично-дорожной сети города. Соответствующее поручение дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Губернатор Алексей Русских поручил модернизировать улично-дорожную сеть Ульяновска

14 ноября глава региона побывал на наиболее загруженных участках в Ульяновске и сделал вывод, что нагрузка на городскую дорожную сеть растёт ежегодно, поэтому она нуждается в модернизации. Как и транспортная система.

«Мы видим, как ежедневно в часы пик автомобилисты, общественный транспорт толкаются в пробках. Это отнимает время, силы, да и просто раздражает людей», — сказал Алексей Русских.

По его словам, нужно «очень внимательно и комплексно» подойти к расширению проблемных участков, строительству новых автомобильных дорог, мостов и путепроводов.

Губернатор поручил минтрансу и мэрии Ульяновска разработать план инженерных мероприятий для снижения пробок на дорогах. В частности, в план включат строительство дополнительных полос на Московском шоссе на перекрёстке с Олимпийском проспектом и к дороге в Дачный, на пересечении улиц Инзенской и Локомотивной. Кроме того, планируется построить ещё один мост через Свиягу на улицу Локомотивная.

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин заявил, что на проспекте Гая в районе Белого Ключа и на пересечении улицы Академика Павлова с Димитровградским шоссе будет построена многоуровневая развязка. Также в 2022 году начнётся возведение моста через Свиягу в створе улицы Шевченко.

Исполняющий обязанности министра транспорта Евгений Лазарев добавил, что масштабные работы стали возможны благодаря федеральной поддержке. По его словам, в 2022 году необходимо отремонтировать мостовые переходы протяжённостью не менее 167 погонных метров, для чего в текущем году разработана и актуализирована необходимая проектная документация.

Губернатор Алексей Русских дал поручение подготовить соответствующий плана модернизации улично-дорожной сети на ближайшие годы руководству города и профильным ведомствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2021 года открыто движение по десятикилометровому участку федеральной трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. Затраты достигли около 600 млн рублей.