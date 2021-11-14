София, , 17:41 — REGNUM Прокуратура Болгарии объявила о возбуждении 113 административных дел, связанных с нарушениями законодательства страны в ходе голосования на выборах президента и членов парламента Болгарии 14 ноября. Об этом со ссылкой на следственные органы Болгарии сообщила софийская газета «Дума».

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство соответствующих правонарушений связано с попыткой подкупа избирателей, а также хулиганскими действиями на некоторых участках.

«По данным фактам ведется досудебное производство, виновные будут наказаны», — отмечено в заявлении прокуратуры Болгарии.

Напомним, общенациональные президентские и парламентские выборы в Болгарии начались 14 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Избирательным правом в стране и за ее пределами обладают в общей сложности 6 708 189 человек. На пост главы государства баллотируется 23 кандидата, включая действующего президента Румена Радева. На места в высший законодательный орган страны претендуют 5067 политиков от 27 партий и коалиций.

Специальные пункты для голосования открылись в дипломатических и культурных представительствах Болгарии в 68 странах. Граждане Болгарии, проживающие в Российской Федерации, могут реализовать свое конституционное право на четырех участках: посольстве Болгарии и Болгарском промышленном центре в Москве, а также генеральных консульствах Болгарии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.