Москва, 14 ноября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Телеведущая Юлия Барановская работает на мероприятиях вместе со своим 15-летним сыном. Об этом 14 ноября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Юлия Барановская

Как отмечает издание, гонорар телеведущей и её сына составляет 1,2 млн рублей. «Самый большой мой личный казус — когда говорят, что он ведёт лучше, чем я. Но это правда», — поделилась Барановская.

ИА REGNUM напоминает, что Юлия Барановская на протяжении девяти лет была замужем за футболистом Андреем Аршавиным, с которым рассталась в 2012 году. У них есть трое общих детей.