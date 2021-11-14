Новосибирск, 14 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Ленинском районе Новосибирска в квартире обнаружено тело 8-летней девочки. Следователи проводят проверку, сообщили «НГС Новости» со ссылкой на свои источники в региональном управлении СКР

Myriams-Fotos Девочка

Уточняется, что по факту смерти ребёнка начата доследственная проверка.

«По результатам проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причина смерти не носит криминальный характер», — рассказали в ведомстве.

Также источник отметил, что у ребенка не было длительных хронических заболеваний.