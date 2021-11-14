Москва, 14 ноября 2021, 17:32 — REGNUM На угрозы бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) «уничтожить мигрантов», если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины со стороны Белоруссии, отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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«Уничтожать научились. Рука набита, — написала она в своём Telegram-канале. — Правильно, Украина — не Россия, це Европа».
Напомним, ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящей в состав вооружённых сил Украины, в социальной сети Facebook сообщила, что лица, которые попытаются незаконно пересечь границу Украины со стороны Белоруссии, будут уничтожены силами 61-й ОПЕБр.
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