Москва, , 18:27 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина травмировалась после падения на шоу «Ледниковый период». Об этом 14 ноября пишет издание Lenta.ru.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, у Бородиной диагностировали трещину в ребре. Однако она планирует и дальше участвовать в проекте. «Но ничего, я все равно буду катать. Не могу оставить это, хочу идти дальше», — говорит Бородина.

Ранее Ксения Бородина подарила матери часы, инкрустированные бриллиантами. Стоимость аксессуара оценивается в 2 млн рублей.

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