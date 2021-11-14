Санкт-Петербург, 14 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области из больницы в Волосовском районе сбежал осужденный, его ищут. По факту побега ведется проверка. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Прокуратурой Ленинградской области организована проверка по факту побега осуждённого из Волосовской межрайонной больницы.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц, причин и условий побега осужденного», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, сбежавший — 36-летний Расул Якуббоевич Ходжамуратов, который отбывал наказание в колонии-поселении. Вслед за прокуратурой начало доследственную проверку СУ СКР по Ленобласти.

«Проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц колонии-поселения», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.