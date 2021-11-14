Новосибирск, , 17:23 — REGNUM В Новосибирске на несанкционированном митинге в защиту сквера на МЖК между активистами и полицейскими произошла потасовка. Видеозапись на своей странице в Facebook опубликовал общественный активист Владимир Кириллов.

Митинг Алексей Колчин ИА REGNUM

Напомним, на месте обещанного сквера, в защиту которого вышли новосибирцы, хотят поставить торговые павильоны.

На видеозаписи видно, как одна из женщин несколько раз ударила сумкой по громкоговорителю, который держал полицейский, а позже и вовсе попыталась отобрать устройство.

По данным «Сиб. фм», на несанкционированной акции собралось более 300 человек. Информации о задержанных не поступало.