Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В ноябре в Ульяновской области ежедневно снижается число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Врач Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По оперативной информации, за 13 ноября в регионе лабораторно выявлено 516 носителей коронавируса. Напомним, что за 31 октября в Ульяновской области официально подтверждено 585 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, это число каждые сутки уменьшается.

Всего с начала пандемии в регионе сделан 1 445 051 тест на SARS-CoV-2, по результатам которых выявлено 103 378 случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время под наблюдением находится 21 328 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 12 ноября), прививку от ковида в Ульяновской области сделал 496 441 житель, в том числе двумя компонентами — 455 618, коллективный иммунитет — 50,9%.