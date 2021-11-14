Лондон, 14 ноября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Британская исполнительница Адель станет гостьей ток-шоу журналистки Опры Уинфри на телеканале CBS. Об этом 14 ноября сообщает издание Daily Mail.

Скриншот с YouTube Певица Адель

По данным СМИ, руководство CBS заплатило Адель от $5 млн до $7 млн за эксклюзивное интервью. При этом артистка планирует заработать не менее $100 млн благодаря шоу, так как в эфире она исполнит треки из своего будущего альбома.

ИА REGNUM напоминает, что будущий альбом Адель называется «30». Премьера пластинки запланирована на 19 ноября 2021 года.