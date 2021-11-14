Манчестер, Великобритания, 14 ноября 2021, 17:11 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» рассматривает французского экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана в качестве замены Оле Гуннара Сульшера в случае отставки норвежского специалиста. Об этом 14 ноября сообщило издание Times.

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
(сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан временно приостановил клубную тренерскую карьеру, чтобы попробовать себя в качестве тренера национальной сборной. Приоритетным вариантом для Зидана является сборная Франции, которую на данный момент возглавляет Дидье Дешам.

После одиннадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед», набрав лишь семнадцать очков, располагается на шестой строчке. В крайнем матче «манкунианцы» потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.