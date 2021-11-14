Манчестер, Великобритания, 14 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» рассматривает французского экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана в качестве замены Оле Гуннара Сульшера в случае отставки норвежского специалиста. Об этом 14 ноября сообщило издание Times.

(сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com Зинедин Зидан

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан временно приостановил клубную тренерскую карьеру, чтобы попробовать себя в качестве тренера национальной сборной. Приоритетным вариантом для Зидана является сборная Франции, которую на данный момент возглавляет Дидье Дешам.

После одиннадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед», набрав лишь семнадцать очков, располагается на шестой строчке. В крайнем матче «манкунианцы» потерпели поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:2.