Загреб, 14 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился с составом команды на отборочный матч чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

Сборная России по футболу

Так, в стартовом составе выйдут Матвей Сафонов (вратарь), Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов, Зелимхан Бакаев.

У хорватов матч начнут Иво Грбич (голкипер), Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (капитан), Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Андрей Крамарич, Иван Перишич.

Матч состоится 14 ноября в Сплите, начало встречи — 17:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Карпин заявил, что матч между сборными России и Хорватии в рамках заключительного тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года не будет самым важным в его карьере.

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