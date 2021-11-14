Москва, 14 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) высказался относительно критики его обзора на фильм «Зоя» со стороны помощника президента РФ Владимира Мединского. Баженов написал пост на эту тему в личном телеграм-канале 14 ноября.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

В одном из своих интервью Владимир Мединский заявил, что «измываться над фильмом — это измываться над памятью о Зое (Зое Космодемьянской — ИА REGNUM)». На это блогер ответил, что «измываться над обзором фильма «Зоя» — это измываться над памятью о Зое».

Баженов в своём посте обвинил политика в непрофессионализме. Он саркастично называет Мединского «настоящим историком», которому «приходится предполагать, строить теории и заявлять про документальность фильма», а не изучать исторические документы.

ИА REGNUM напоминает, что обзор с критикой на фильм «Зоя» BadComedian выпустил летом 2021 года. Основной претензией блогера к авторам киноленты стало несоответствие происходящего на экране с историческими документами.