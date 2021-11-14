Брюссель, , 16:54 — REGNUM Стороны конфликта в Донбассе должны действовать ответственно. Об этом 14 ноября заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Жозеп Боррель European Parliament

«Я призываю все стороны (конфликта в Донбассе — прим. ИА REGNUM) действовать ответственно», — сказал Боррель, отметив, что ЕС находится в контакте с «нашим украинским партнером».

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил журналистам, что патрульный автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказался под огнём украинских боевиков в районе села Болотенное к северо-востоку от Луганска.