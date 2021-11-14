В Челябинской области утонули два ребёнка
Бреды, Челябинская область, 14 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. На реке Сынтасты в районе посёлка Бреды Челябинской области погибли два мальчика. Об этом сообщает областное управление МЧС.
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На месте гибели детей в Челябинской области
Трагедия произошла днём 14 ноября. Погибшим на вид девять-десять лет. Тела достали из воды на удалении трёх метров от берега.
Свидетелем трагедии стал местный житель, который рыбачил поблизости. Выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду.