Бреды, Челябинская область, 14 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. На реке Сынтасты в районе посёлка Бреды Челябинской области погибли два мальчика. Об этом сообщает областное управление МЧС.

74.mchs.gov.ru На месте гибели детей в Челябинской области

Трагедия произошла днём 14 ноября. Погибшим на вид девять-десять лет. Тела достали из воды на удалении трёх метров от берега.

Свидетелем трагедии стал местный житель, который рыбачил поблизости. Выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду.