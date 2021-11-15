Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В Чувашии выделено почти 50 млн рублей на создание диспетчерской службы теплоснабжения, которая снизит «необходимость в ручном труде». Соответствующая информация о проведении открытого электронного конкурса опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Объекты ЖКХ Дарья Антонова, 09.11.2021

Заказчиком является ГУП «Чувашгаз» минстроя республики. В аукционе идёт речь о праве заключения контракта на создание, развитие и обеспечение функционирования информационной системы «Диспетчерская служба теплоснабжения Чувашской Республики».

«Назначение комплекса: для повышения бесперебойности, безопасности и устойчивого обеспечения поставки энергетических ресурсов (тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для потребителей). Предполагает комплексную автоматизацию в части учёта, мониторинга и диспетчеризации в рамках процессов предоставления энергетических ресурсов, а также поставка необходимого оборудования для функционирования программного комплекса», — говорится в техническом задании.

Заказчик в качестве «ожидаемых результатов» от внедрения комплекса заявил о снижении «необходимости в ручном труде», повышение «контролируемости процессов и возникающих потерь», обеспечение «эффективности и автоматизации процессов учёта и сбыта».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49 936 493 рубля 33 копеек, включая НДС 20%. Данные средства предусмотрены в бюджете Чувашии в виде субсидии.

При определении победителя будут учитываться цена (30%) и нестоимостные критерии (70%). Победитель аукциона должен будет выполнить работу к 29 апреля 2022 года.