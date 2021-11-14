Новосибирск, 14 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3892 пациента, в том числе 50 детей. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 364 человека, на ИВЛ — 59 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 856 138 тестов на коронавирус.