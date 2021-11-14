Брюссель, , 16:27 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости обеспечить прямые контакты ЕС с Белоруссией по ситуации с миграционным кризисом на границе с Польшей.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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В интервью газете Le Journal du Dimanche Боррель напомнил, что у ЕС по-прежнему есть поверенный в делах в Минске.

«Непризнание легитимности этого режима не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идёт о наших собственных интересах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели на белорусско-польской границе со стороны Белоруссии сформировались стихийные лагери мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. 13 ноября пограничники Польши зафиксировали несколько сотен попыток прорыва границы.