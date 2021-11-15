Ульяновск, 15 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев. По данным полиции, он мог использовать вырубленные деревья для ремонта надворных построек, сообщает УМВД России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сосна

Информация о том, что неизвестный рубит деревья на территории Шарловского лесничества, поступила в полицию 11 ноября. В ходе оперативно-розыскных был задержан один из безработных местных жителей, которого подозревают в незаконной вырубке 15 сосен, в том числе девяти сухостойных и шести сырорастущих.

Правоохранители считают, что он отвёз домой срубленные деревья на мотоблоке.

«Привезённым лесоматериалом отремонтировал надворные постройки», — говорится в сообщении.

Следствие проводит проверку, размер ущерба устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в лесах Ульяновской области в рамках профилактической акции «Лес» усилили надзор за заготовкой и перевозкой древесины. Третий этап пройдёт в преддверии новогодних праздников.

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