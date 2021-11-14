Брюссель, 14 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Глобальным партнером Евросоюза является Россия. Об этом 14 ноября заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Россия остается … глобальным партнером (ЕС — прим. ИА REGNUM) по теме климатических изменений, Ирану и будущему Арктики», — заявил глава дипломатии ЕС.

По его словам, представителям ЕС следует продолжать разговаривать с руководством России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил РФ в политическом давлении на Молдавию.