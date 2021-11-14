Новосибирск, 14 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 ноября, за минувшие сутки было выявлено 397 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 402 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 66 лет, 67 лет, 80 лет, 83 года, 89 лет и женщины в возрасте 32 года, 57 лет, 63 года, 74 года, 77 лет, 80 лет. Всего в регионе умерли 3566 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 76 366 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 7721 ребёнка; 55 830 пациентов полностью выздоровели (+92 за сутки).