Москва, 14 ноября 2021, 16:13 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что среди всех лидеров мировых стран ему проще всего ему дозвониться до президента России Владимира Путина. Об этом Вучич рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Он добавил, что Путин возвысил Россию как в политическом, так и в военном и экономическом смыслах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне.
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