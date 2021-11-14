Москва, , 16:13 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что среди всех лидеров мировых стран ему проще всего ему дозвониться до президента России Владимира Путина. Об этом Вучич рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Александр Вучич Medija Centar Beograd

«С Путиным я должен подождать 24 или 48 часов, но это самая большая скорость, если брать всех мировых лидеров. Для Меркель нужно несколько дней ждать, чтобы поговорить. Си Цзиньпин — еще больше времени требуется, но возможно тоже поговорить. Ну, а с американским президентом я и не пытался, так что не знаю», — сказал Вучич.

Он добавил, что Путин возвысил Россию как в политическом, так и в военном и экономическом смыслах.

«Я думаю, что Владимир Путин — это сила России», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне.

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