Кемерово, , 16:09 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь по данным на сегодня, 14 ноября, получают 2820 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 231 человек», — уточняется в сообщении.

Всего в регионе выявлено 68 266 случаев заражения коронавирусом, 63 931 человек выздоровели, 1515 пациентов скончались.

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