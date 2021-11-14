Помощь медиков потребовалась 2,8 тыс. кузбассовцев с коронавирусом
Кемерово, 14 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь по данным на сегодня, 14 ноября, получают 2820 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Minzdrav.orb.ru
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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 231 человек», — уточняется в сообщении.
Всего в регионе выявлено 68 266 случаев заражения коронавирусом, 63 931 человек выздоровели, 1515 пациентов скончались.