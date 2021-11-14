Москва, 14 ноября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 14 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» отменено четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Потенциально опасная погода продержится в регионе сутки, с 20:00 14 ноября, до 20:00 15 ноября.