Москва, 14 ноября 2021, 16:06 — REGNUM Взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне, заявил президент республики Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
Он добавил, что Сербия много раз получала помощь и поддержку от России — «бронетехнику, танки, самолеты, истребители, вертолеты и многое другое, у нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным