Москва, 14 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне, заявил президент республики Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Mc.rs Александр Вучич

«Сегодня армия Сербии намного сильнее, чем была раньше, в том числе благодаря огромной поддержке и помощи, которую мы получили от президента [России Владимира] Путина», — сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия много раз получала помощь и поддержку от России — «бронетехнику, танки, самолеты, истребители, вертолеты и многое другое, у нас современнейшая техника, которую мы получаем по корректным ценам из РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом Российской Федерации в Сербии Александром Боцан-Харченко ход подготовительных мероприятий к его предстоящему визиту в Россию в конце ноября и встрече с президентом РФ Владимиром Путиным