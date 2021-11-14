Кемерово, , 16:04 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 14 ноября, за прошедшие сутки выявлено 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 361 случай.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 62, Кемерово — 55, Прокопьевск — 30, Белово — 27, Осинники — 24, Междуреченск — 23, Юрга — 20, Киселевск — 16, Промышленновский МО — 12, Анжеро-Судженск — 11, Березовский — 11, Новокузнецкий МР — 11, Калтан — десять, Яшкинский МО — семь, Юргинский МО — семь, Таштагольский МР — пять, Краснобродский — четыре, Тайга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Ижморский МО — четыре, Мариинский МО — четыре, Топкинский МО — четыре, Мыски — три, Беловский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 291 пациент выздоровел, четверо скончались.