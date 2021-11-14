Москва, 14 ноября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Игорь Бондаренко скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Некролог опубликован на сайте театра «ФЭСТ».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

"Театр «ФЭСТ» понес невосполнимую утрату… Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим», — отметили в театре.

Отпевание и гражданская панихида пройдут 15 ноября на основной сцене театра. Служба начнётся в 10:30.

Игорь Бондаренко окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1988 года он служил в театре «ФЭСТ». В 2004 году актёру присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Одной из первых работ Бондаренко в кино стала роль потешного генерала в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова. Фильмография актёра насчитывает около 40 ролей в кино и телесериалах, включая популярные телепроекты «Счастливы вместе» и «Реальные пацаны».