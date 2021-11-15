Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В трёх муниципальных образованиях Чувашии сняли ограничительные меры, которые вводились на период нерабочих дней и не были сняты после их окончания. Соответствующие изменения внёс указ глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вход в торговый центр Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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По итогам нерабочих дней, которые завершились 7 ноября, режим дополнительных ковидных ограничений продолжал действовать в трёх муниципалитетах Чувашии: Алатыре, Янтиковском и Алатырском районах. Власти тогда ссылались на эпидемическую обстановку, которая на данных территориях была хуже, чем в других районах и городах.

С 12 ноября в данных муниципалитетах ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась и дополнительные ограничения сняты. Это значит, в частности, что возобновляют работу все кафе, рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины. Как и по всей республике, в них действует режим QR-кодов.

Как сообщало ИА REGNUM, без предъявления QR-кодов жители могут попасть только на ограниченное количество торговых объектов — в частности, в продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные пункты, зоомагазины, непродовольственные магазины с товарами первой необходимости.

По данным на 12 ноября, с начала пандемии в Чуваши официально подтверждено 40 316 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 232 пациента, скончались 3009 ковидных больных.