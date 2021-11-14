Москва, 14 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Скончался заслуженный артист России Игорь Бондаренко. Об этом сообщается на сайте театра «ФЭСТ», в котором служил актёр.

Www.thefest.ru/ Игорь Бондаренко

«12 ноября после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся русский актёр Игорь Викторович Бондаренко. Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей. «ФЭСТ» скорбит и приносит соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в некрологе.

Игорю Бондаренко было 55 лет. Он был известным театральным актёром, но широкую популярность среди российских зрителей ему принесли роли в сериалах «Кармелита», «Склифосовский», «Счастливы вместе», «Братья Карамазовы», «Золото Лагина», «Реальные пацаны» и многих других. В театре «ФЭСТ» отметили, что у Игоря Бондаренко, занятого и в театре, и на съёмках, хватало времени и на общественную жизнь.

«Будучи депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи, он стремился помочь каждому жителю нашего города», — отмечают коллеги умершего актёра.

Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник, 15 ноября, на основной сцене театра.