Скончался популярный актёр сериалов Игорь Бондаренко
Москва, 14 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Скончался заслуженный артист России Игорь Бондаренко. Об этом сообщается на сайте театра «ФЭСТ», в котором служил актёр.
«12 ноября после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся русский актёр Игорь Викторович Бондаренко. Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей. «ФЭСТ» скорбит и приносит соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в некрологе.
Игорю Бондаренко было 55 лет. Он был известным театральным актёром, но широкую популярность среди российских зрителей ему принесли роли в сериалах «Кармелита», «Склифосовский», «Счастливы вместе», «Братья Карамазовы», «Золото Лагина», «Реальные пацаны» и многих других. В театре «ФЭСТ» отметили, что у Игоря Бондаренко, занятого и в театре, и на съёмках, хватало времени и на общественную жизнь.
«Будучи депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи, он стремился помочь каждому жителю нашего города», — отмечают коллеги умершего актёра.
Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник, 15 ноября, на основной сцене театра.